Dalla Sanità ai cialtroni "che dalla Campania scrivono comunicati stampa": la diretta Fb di De Luca, poi la solidarietà alle popolazioni di Gaza

Ha rivolto un pensiero “alle popolazioni di Gaza che in questo momento stanno vivendo situazioni terribili, non tollerabili”, il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook. Precedentemente, con l'attacco di Hamas il 7 ottobre del 2023, la reazione della Regione Campania fu quella di esporre la bandiera dello Stato d'Israele per solidarietà contro l'atto terroristico che portò all'uccisione di oltre un migliaio di civili e militari israeliani e al rapimento di circa 250 persone. Ma ora, all'indomani della strage di civili a Gaza e dei 100 palestinesi uccisi durante la distribuzione degli aiuti umanitari, De Luca parla di "atti di genocidio". Secondo De Luca quello che sta accadendo "sta facendo rinascere l'antisemitismo, per Israele, perché non sarà più sicuro, a meno che non si pensi di cancellare un intero popolo dalla faccia della terra. Siamo a 30mila morti, 20mila donne e bambini, massacrati. Non è tollerabile".

Questione Sanità

Poi, il Governatore è tornato sulla sanità campana: “Siamo in battaglia da anni e da soli, senza l’aiuto né del centrosinistra nè del centrodestra". Ricordando ancora una volta come la nostra regione sia ultima in Italia per personale, posti letto e fondi, il presidente ha sottolineato: “Sappiano i nostri concittadini che stiamo facendo un miracolo, avendo una sanità che ha delle criticità, ma anche delle eccezioni. Con questi numeri oggi la sanità campana si muove a testa alta in Italia. Lo dico per rispondere allo sciacallaggio e alla cialtroneria di esponenti di Governo”.

Caso Schillaci

Su Schillaci e sulla polemica dei manifesti contro il blocco dei fondi di Coesione: "Il ministro Schillaci è una persona garbata e civile, abbiamo avuto qualche battuta. Purtroppo abbiamo una serie di irresponsabili e cialtroni che dalla Campania scrivono comunicati stampa e spingono esponenti del governo nazionale a fare dichiarazioni stupide”. Circa la manifestazione a Roma contro l’autonomia differenziata, De Luca ha detto che è necessario “esprimere solidarietà ai sindaci quando vengono spintonati, sequestrati o impediti a camminare su via del Corso, in maniera del tutto arbitraria. I sindaci sono stati sottoposti ad atteggiamenti discriminatori e persecutori. Dobbiamo combattere. Il destino di noi meridionali non è mai di serenità, di lavoro tranquillo, per noi non esistono le passeggiate nei prati fioriti, per noi la vita è un po’ come tanti nostri territori delle aree interne, è aspra e dura. Siamo in battaglia e siamo molto motivati e fiduciosi. Ormai in Italia lo spirito di patria si è perduto, quello che ha portato al Risorgimento. Al sud non sarà riservata nessuna attenzione e solidarietà".