De Luca attacca ancora il Governo: "Arroganza insopportabile, con Berlusconi era diverso"

Nuovi attacchi del governatore De Luca al Governo Meloni. “Oggi siamo di fronte a un'arroganza del potere insopportabile, alla menzogna utilizzata come sistema ed è una tecnica neofascista perché il fascismo utilizzava la falsificazione sistematica della realtà e la denigrazione personale". Poi ha fatto un paragone: "Con il Governo Berlusconi a questi livelli di stupidità, di arroganza del potere, di accaparramento delle risorse - ha aggiunto - non eravamo mai arrivati. C'era un'altra sensibilità democratica, anche un'altra sensibilità estetica".

I fondi di coesione

De Luca, durante il suo intervento alla conferenza delle Acli, è tornato sulla vicenda dei fondi di sviluppo e coesione. “Il ministro Fitto ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Mentre il Tar ha stabilito 45 giorni per siglare l'accordo di coesione fra Campania e Stato italiano, lui ha deciso di non rispettare questo termine e ha fatto ricorso e dunque continuiamo a perdere tempo. “"Un Governo serio - ha aggiunto - avrebbe fatto come primo accordo di coesione quello con la Campania perchè parliamo di fondi di coesione, cioè destinati al Sud, e se c'è una regione importante è la Campania, se c'è un'area del Paese che ha una crisi sociale pesante è la Campania. Ma questi - ha aggiunto De Luca - sono del tutto indifferenti ai problemi oggettivi, è tutta politica politicante, arroganza al potere e incompetenza. È gente che veramente non sa dove mettere le mani”.

La sanità

Infine, sulla sanità ha spiegato che secondo lui “il Sud è sotto finanziato e lo scandalo più clamoroso che abbiamo è il finanziamento della Campania .Ancora oggi la Campania resta l'ultima regione d'Italia nel riparto del fondo sanitario nazionale". "Noi riceviamo ogni anno 200 milioni di euro in meno rispetto alla media nazionale e in dieci anni la Campania ha perduto 3 miliardi di euro per la sua sanità. E' uno scandalo".