De Luca: "Governo rapido nelle decisioni? Meloni è male informata"

"Abbiamo un elemento di assoluta gravità politica, parliamo di fondi sviluppo e coesione destinati per l'80% per legge al Sud. Un Governo che avesse un minimo di dignità politica avrebbe cominciato gli accordi di coesione con la Regione Campania. Quindi, intanto, questo Governo ha calpestato la dignità di tutti i cittadini campani. Poi ci sono problemi di merito: è passato un anno e mezzo fra chiacchiere e controchiacchiere e richieste di integrazioni. Questi sono tempi amministrativi che sarebbero scandalosi perfino per l'Africa sub sahariana, non per l'Europa. Ieri il presidente del Consiglio Meloni ha detto che questo Governo si caratterizza per la rapidità delle decisioni: è male informata, per quanto riguarda i fondi del Sud stiamo dormendo in piedi". A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine dell'incontro con la GeVi Napoli, tornando sulla questione dello sblocco dei fondi sviluppo e coesione.

Lo scontro

"Adesso siamo vincolati alla decisione dl Tar che ha dato 45 giorni di tempo al Governo per concludere l'iter amminitrativo. Il Tar non entra nel merito, ha semplicemente detto che in un Paese civile, e in Italia in particolare, non è possibile che una procedura rimanga aperta all'infinito. Bisogna stabilire un termine. Il Tar ha stabilito un termine di 45 giorni per completare l'iter amministrativo e ci auguriamo che a fine marzo il Governo porti nel Cipes l'accordo di coesione anche per la Regione Campania" conclude De Luca.