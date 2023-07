De Luca ironizza su Sangiuliano: "Cerimoniere compulsivo, invitatelo a cresime e battesimi"

"Oggi non possiamo non dedicare un pensiero preminente ad una performance davvero straordinaria negli scavi di Pompei del 'ministro delle cerimonie' Sangiuliano. Noi dobbiamo farci carico del ministro, è un cerimoniere compulsivo. Vi inviterei, tutti quelli che devono fare un battesimo, una prima comunione, e una cresima: mandate un invito a Sangiuliano e lui verrà, magari con un giglio in mano, a prendersi la bomboniera. Vi prego, fate quest'opera di carità". Parola del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che nel corso della consueta diretta social del venerdì è tornato sull'inaugurazione del collegamento treno diretto Roma-Pompei, già criticata nei giorni scorsi.

Roma-Pompei

"Ci siamo informati sul posto, non lo sapevamo: il ministro attiva una linea di collegamento una volta al mese. E non è, come può sembrare, un treno diretto da Roma agli scavi: arrivati alla stazione di Pompei bisogna prendere un bus per raggiungere l'area archeologica. Quando già oggi basta prendere il Frecciarossa Roma-Napoli, e poi prendere un bus che porta direttamente agli scavi" ha aggiunto De Luca. "Dopo due giorni - ha concluso - si sono accorti del ridicolo e hanno annunciato che da agosto il collegamento sarà una volta a settimana, mentre apprendiamo che Italo ha già linee dedicate una volta al giorno, treno più bus, per Pompei. Intanto ho rivisto le immagini di domenica mattina: un corteo sotto il sole, eravamo 300 squinternati, 300 giovani e forti e siamo morti di calore, anzi di ridicolo".