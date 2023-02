"Rapinano il Sud e mentono, la nostra Nazione è un circo equestre": De Luca ne ha per tutti, la diretta

Usa termini forti, nel corso della consueta diretta del venerdì, il presidente della Campania, Vincenzo De Luca che accusa Governo nazionale e ministri di "rapina dei fondi destinati al sud" e tradimento: "I Ministri sono traditori del Sud e il Governo è traditore della Nazione - ha sbottato De Luca- C'è un capitolo sui Fsc, i Fondi di sviluppo e coesione, destinati per l'80% al Mezzogiorno. Parliamo di 67 miliardi di euro, con un riparto definito da sei mesi, ma il Governo non convoca il Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, NdR) per fare concretamente l'investimento con 5 miliardi e 600 milioni di euro che spettano alla Campania". Invita il Ministro per un confronto in merito alla vicenda, De Luca che esprime profonda amarezza per "la delinquenza politica" messa in atto con una campagna di "disinformazione vergognosa secondo cui il Sud non riuscirebbe a spendere i soldi e quindi non gli spetterebbero. Sono dei farabutti. La Campania ha una percentuale di spesa pari al 63%, venti punti in più rispetto alla media nazionale: stanno mentendo". Circa il bonus edilizio, inoltre, il Governatore si chiede se fosse stato "necessario approvare il decreto e poi avviare il confronto con le banche e gli enti": "E' del tutto evidente che non possiamo gettare nel disastro economico migliaia di imprese, con danni immensi alle famiglie che hanno creduto ad una legge dello Stato: vanno introdotti dei correttivi", ha aggiunto.

Dopo aver puntato il dito contro i Ministeri e le mancate rendicontazioni per le spese certificate, De Luca ha poi espresso solidarietà alla preside di Firenze che ha indirizzato agli alunni una lettera per ricordare i valori della costituzione italiana, ma che è stata bacchettata dal Ministro all'Istruzione Valditara "con osservazioni sgangherate contro la preside - incalza De Luca- Quest'ultima ha chiesto il silenzio: che grande donna ed educatrice". Poi la replica al Ministro: "Invece di fare polemiche sgangherate, lo invitiamo a pensare, ad esempio, ai 29mila studenti che attendono dal 10 novembre le loro borse di studio. C'è una bella gara tra il ministro Valditara e il presidente del Senato La Russa che, in una intervista, ha rivendicato il suo diritto di dire quello che gli passa per la testa. Bisognerebbe spiegare a La Russa che non è così: chi è seconda carica dello Stato ed è rappresentante degli italiani non può che misurare le parole. Ma del resto questa non è una Nazione: è un circo equestre", ha concluso De Luca.