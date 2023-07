Dalla "rapina clamorosa" ai fondi del Sud, alle liste d'attesa "rispettate", fino al caso stadio Arechi: la diretta di De Luca

"E' un anno che noi stiamo assistendo ad annunci del ministro Fitto sulla necessità di fare delle modifiche, di ricontrattare con l'Unione Europea, di cambiare le cose che non vanno. Dopo un anno abbiamo una proposta di modifica del Pnrr che prevede il taglio di 16 miliardi di euro, con l'eliminazione di una serie di opere soprattutto nel campo dell'assetto idrogeologico e della viabilità che a giudizio del Governo non si realizzano entro il 2026. Per le infrastrutture dicono che vogliono prendere i soldi dal Fondo sviluppo e coesione, cioè dalle risorse destinate al Sud che vengono tagliate per essere spalmate sul piano nazionale. Abbiamo quindi una rapina clamorosa delle risorse destinate al Mezzogiorno". Lo ha detto il Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nella sua consueta diretta Facebook del venerdì. "In tutto questo ci sono alcune cose chiare - ha proseguito il governatore campano - la confusione generale nella gestione di questa materia da parte del ministro Fitto, i ritardi clamorosi e il taglio di risorse destinato al Sud. Ma l'avventura di Fitto non è finita, perché queste modifiche andranno proposte all'Unione Europea, la quale valuterà queste modifiche e ci farà sapere quando le approverà. Quindi danno doppio, ritardi clamorosi, ma di definito non c'è ancora nulla perché attendiamo che queste cose che ci ha comunicato Fitto siano poi approvate dall'Unione Europea".

Non migliore la situazione sul fronte Sanità: "Il Governo ha deciso, senza alcun confronto con le Regioni, di tagliare, rispetto alle previsioni di 450 il numero delle case di comunità e di un centinaio il numero degli ospedali di comunità da realizzare. Nel caso della Campania avremmo dovuto realizzare più case di comunità, 170 case per la precisione: abbiamo fatto una corsa per approvare localizzazione, progetti entro marzo ed ora il Governo ci taglia di una 50ina di case di comunità e ci dice che si troveranno altri capitoli finanziari per questi tagli sul territorio e sulla Sanità", ha aggiunto preoccupato De Luca.

Sanità e prestazioni

Circa il capitolo "liste d'attesa", in Campania, secondo De Luca, vengono rispettati i tempi per le prestazioni urgenti e per le prestazioni da erogare in tempi brevi, ma "alcuni medici di famiglia complicano tutto, provocando liste d'attesa falsate perchè classificano come urgenti visite di controllo che non lo sono. - ha sottolineato De Luca- Altre volte poi è il cittadino che vuole scegliere il medico di fiducia per la sua visita, non accontentandosi di quello proposto dal servizio sanitario gratuito. In ogni caso, siamo impegnati in maniera ossessiva a migliorare sempre più il servizio per far sì che entro il 2023 per le liste d'attesa la Campania si distingua come prima regione", promette il presidente della Regione.

Stadio Arechi

"Abbiamo presentato un progetto bellissimo per la ristrutturazione dello stadio Arechi di Salerno - continua il Governatore- Il mio appello è di avere un clima di collaborazione, serenità: prevediamo di completare il progetto esecutivo per marzo del prossimo anno e di avviare i lavori per la prossima estate. Quindi, per quanto riguarda la Salernitana, il campionato va avanti come lo scorso campionato". Il Governatore conferma anche la ristrutturazione dello stadio Vestuti, per decidere il "prossimo anno come procedere: dovremo rivalutare con la società, con il Comune - incalza De Luca- O si va al campionato in un altro stadio o si utilizza il vecchio stadio: è una scelta che faremo da qui a un anno. Oggi dobbiamo correre per i progetti esecutivi e iniziare i lavori. Io non ho dubbi sulla scelta da fare", chiude De Luca.