Allarme truffa, falsi Sms dell'Inps: "Massima attenzione, non fornite dati personali"

Nuovo allarme truffe per via telematica. Questa volta nel mirino della polizia di stato sono finiti alcuni falsi sms dell’Inps che invitano a identificarsi per evitare la revoca di somme a voi dovute.

La truffa

All'interno dell'sms, però, c'è un link allegato che nasconde un falso sito Inps dove, inserendo le credenziali di accesso, vengono carpiti i dati personali per scopi illeciti. Di qui l'indicazione della polizia: "Consigliamo di accedere ai servizi istituzionali al cittadino utilizzando sempre ed esclusivamente i siti ufficiali e non raggiungerli tramite link allegati a Sms o messaggi di posta elettronica".