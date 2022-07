De Luca a gamba tesa: “Crisi di governo da disturbati mentali”

“Non ho firmato niente, l’ho fatto a voce l’appello a Draghi. Se volete vado dal notaio e firmo pure io”. Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca rispondendo, oggi, ad alcune domande dei giornalisti sulla crisi di governo.

La polemica

“Rompiamo – ha spiegato De Luca – un’esperienza di governo. Qui non c’è da magnificare nulla, non c’è da esagerare i toni, ma onestamente avere una crisi di governo prodotta in questi termini, in Europa e nel mondo non ha capito niente nessuno. Il governo ha avuto la fiducia e il presidente si dimette. È chiaro che facciamo la figura dei disturbati mentali, questa è la verità. Abbiamo delle scadenze ravvicinate che riguardano il Pnrr che riguardano tanti campi a cominciare da quello della sanità su cui la regione Campania litigherà poi con il governo. Ma abbiamo bisogno di un governo che esista, sennò diventa difficile pure litigare”.