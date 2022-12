"Acquistiamo nei negozi di vicinato": l'appello di Isabella Adinolfi (FI)

Isabella Adinolfi, europarlamentare salernitana di Forza Italia, ha voluto lanciare un appello, in prossimità delle festività natalizie, affinchè si prediligano gli acquisti nei negozi di vicinato. "Acquistiamo nei negozi di vicinato - ha esortato - aiutiamo le attività commerciali a non abbassare le saracinesche nelle nostre città, nei nostri paesi".

L'appello

"E’ giusto supportare i piccoli negozianti, e non solo nel periodo di Natale, perché significa far vivere la propria comunità - ha continuato l'europarlamentare - Preferire la bottega tipica di quartiere alle grandi catene significa dare un valore diverso ai nostri acquisti che va oltre al singolo bene comprato perché significa sostenere e valorizzare chi, nonostante le molteplici difficoltà degli ultimi anni, resiste ed offre un servizio alla propria comunità. I negozi di fiducia sono quelli che non ti abbandonano mai, per qualsiasi esigenza o problematica. Le campagne di sensibilizzazione degli ultimi anni hanno contribuito ad alimentare il commercio locale, anche se sono ancora troppe le piccole attività costrette a chiudere. Troppe restrizioni e tasse costituiscono un ostacolo troppo grande per tanti piccoli artigiani, mentre i grandi giganti del web purtroppo riescono a godere dell’assenza di un sistema normativo europeo che consenta di tassarli adeguatamente. Ci stiamo battendo - ha concluso Adinolfi - per colmare questo vuoto inaccettabile e rilanciamo il nostro invito ad acquistare dai negozietti tipici".