Liste d'attesa, De Luca chiarisce: "Abbiamo ancora qualche emergenza"

Per le liste di attesa "abbiamo qualche emergenza" che riguardano le visite mediche ma "va meglio nella diagnostica". Lo ha detto il presidente della Giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta dicendo che "dobbiamo fare qualcosa in più ma stiamo molto meglio di quello che pensavo". "Vedrete che saremo all'avanguardia anche su questo nonostante la carenza di risorse ma la nostra battaglia continua per avere medici e risorse nella media nazionale", ha proseguito ancora De Luca.

Fondi coesione

De Luca, poi, è tornato anche sulla vicenda Fondi di Coesione: ''Il Tar ha dato 45 giorni di tempo al ministro per sottoscrivere l'accordo con la Regione Campania, i 45 giorni scadono il 5 aprile ma il ministro della Coesione ha fatto ricorso al Consiglio di Stato. Siamo all'irresponsabilità totale. Siamo pronti a siglare l'accordo domani mattina, siamo pronti a fare le verifiche con tutti i Ministeri, anche con le Nazioni Unite se necessario. Ma non siamo pronti a fare i maggiordomi e a vendere la nostra dignità a un Governo che si presenta sempre più come caratterizzato dall'arroganza inimmaginabile del potere e l'incompetenza amministrativa".

Fuori onda

De Luca ha parlato anche dell'ormai famoso fuori onda di cui è stato protagonista: "Siamo un Paese di guardoni, imbarbarito. Più guardiamo dal buco della serratura più godiamo. La pubblicazione di un fuori onda è un atto di grandissima inciviltà".

Legge urbanistica

"Abbiamo approvato nella Commissione consiliare della Regione Campania la nuova legge urbanistica: è uno strumento fondamentale per rilanciare l'economia dell'edilizia nel nostro territorio e per incentivare la riqualificazione urbana. Adesso andremo ad approvarla il prima possibile in Consiglio regionale" ha aggiunto il presidente della Regione. "Abbiamo fatto un lavoro estremamente attento trovando un punto d'equilibrio interessante tra economia e tutela dell'ambiente avendo però chiaro che l'economia della trasformazione urbana, in tutti i Paesi moderni, è uno degli elementi trainanti dello sviluppo e della costruzione di nuove identità moderne delle nostre città. E' stato un lavoro molto lungo, ma la proposta è stata approvata con una condivisione molto ampia dopo un confronto che è durato mesi" aggiunge ancora De Luca che poi parla degli obiettivi della nuova legge a partire dallo "sforzo per la semplificazione dell'approvazione degli strumenti urbanistici".