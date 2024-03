Maltempo in Campania e nel salernitano: le previsioni

Ancora temporali all'orizzonte, nel nostro territorio. Come annuncia il metereologo Carlo Migliore di 3bmeteo.com, in particolare, l'Atlantico non demorde e si prepara a sferrare nuovi attacchi perturbati. Tra venerdì e il weekend sulla città passeranno due perturbazioni con un buon carico di piogge. I primi fenomeni sono attesi venerdì sera ma il tempo più perturbato lo avremo sabato mattina quando rovesci e temporali localmente intensi potranno interessare soprattutto la provincia settentrionale.

I dettagli

Solo in serata è atteso un progressivo miglioramento a partire dalle zone costiere. Domenica sarà una giornata più asciutta ma con cielo a tratti nuvoloso per nubi medio alte e con nuove piogge e locali temporali in arrivo tra la sera e la notte. Le temperature non subiranno variazioni importanti, le massime si attesteranno sui 15/16°C più alte domenica. La ventilazione si manterrà vivace, anche forte nella giornata di domenica per lo Scirocco.