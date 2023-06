Martusciello (Fi): "Il porto di Napoli è diventato una succursale di quello di Salerno"

"Napoli paga il mancato ammodernamento del Porto di Napoli, trasformato in succursale di quello di Salerno" Questo il commento di Fulvio Martusciello, coordinatore regionale di Forza Italia in Campania, sulla vicenda del mancato ormeggio a Mergellina del super-yacht del tycoon della moda, Bernard Arnault, perché troppo lungo (101 metri).

Il mancato ormeggio

"È irragionevole - prosegue Martusciello - attribuire le responsabilità alla capitaneria la quale si è limitata ad applicare le leggi. Le responsabilità, piuttosto, sono di chi scientemente non ha sviluppato il porto di Napoli. Fino a quando non si comprenderà che Napoli è capoluogo di regione e, in quanto tale, merita un porto all'altezza, saremo costretti a respingere le imbarcazioni di lusso".