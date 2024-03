Settimana santa fra pioggia e schiarite: le previsioni meteo nel salernitano

Tra martedì e giovedì in Campania il tempo sarà caratterizzato da condizioni moderatamente instabili per l’arrivo di correnti atlantiche che determineranno un peggioramento già a partire dal mattino di martedì. Peggioramento che interesserà diffusamente tutto il territorio regionale con piogge e rovesci e locali temporali che potranno interessare il napoletano ed il salernitano.

I prossimi giorni

Mercoledì un nuovo impulso instabile porterà un nuovo peggioramento a partire dal pomeriggio con nuove precipitazioni sparse ed intermittenti in spostamento da ovest verso est, con fenomeni anche a sfondo temporalesco a carattere sparso. A seguire condizioni in graduale miglioramento con residua variabilità nel corso della giornata di giovedì caratterizzata da alternanza tra piogge e schiarite, specie tra beneventano, casertano ed avellinese. Da venerdì tempo decisamente asciutto ed in prevalenza soleggiato. Condizioni meteo che dovrebbero rimanere invariate fino al lunedì dell’Angelo, con prevalenza di sole e clima mite. Ventilazione che risulterà sostenuta dai quadranti occidentali, con forti raffiche libeccio o ponente. Venti che rimarranno sostenuti per gran parte della settimana. Mare generalmente mosso o molto mosso.

Il meteo nel salernitano

Su Salerno attese condizioni di variabilità fino a giovedì per il transito di due impulsi instabili che determineranno molte nubi ed occasione anche per piogge, rovesci e temporali. Peggioramento che porterà un rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali con forti raffiche di libeccio o ponente attese fino a Pasqua. Condizioni decisamente più stabili da venerdì con prevalenza di cielo sereno fino al lunedì dell’Angelo. Temperature in aumento, massime anche oltre i 25 gradi.