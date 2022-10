Fine ottobre dal sapore estivo nel salernitano: le previsioni meteo

Fine ottobre dal sapore quasi estivo. L’anticiclone afro-mediterraneo, infatti, non accenna a mollare la presa sull’Italia, che almeno sino a fine mese vivrà condizioni di tempo stabile e quasi estivo.

In Campania

Sulla Campania, secondo quanto accertato dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3bMeteo, il tempo si manterrà stabile e perlopiù soleggiato per tutto il prosieguo del mese, eccezion fatta per locali velature o stratificazioni di passaggio nonché foschie e/o nubi basse mercoledì sul comparto centro settentrionali e nel fine settimana nelle vallate interne. Il tutto accompagnato da caldo ancora anomalo per il periodo con massime ben oltre le medie del periodo.

Nel salernitano

In provincia di Salerno tempo ancora stabile almeno sino a fine mese e con temperature molto miti per il periodo; da segnalare solo qualche velatura di passaggio. Temperature oltre le medie con massime tra 24 e 26°C.