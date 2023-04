Pd, parla il neo commissario Misiani: "In Campania c'è bisogno di cambiare"

"De Luca? Mi aspetto un contributo da parte di tutti. Nessuno, ha la bacchetta magica. Io meno di tutti. È chiaro che per far ripartire il Pd in Campania, ma lo stesso vale a livello nazionale, serve il contributo di tutti. Questo è il segno delle scelte di Schlein che verranno ufficializzate nei prossimi giorni, e questa è la volontà che concretizzeremo a tutti i livelli. È chiaro che sarà un percorso non facile ci sono situazioni che vanno affrontate e vanno affrontate con il contributo di tutti". Ad affermarlo il senatore del Pd e neo commissario del partito in Campania, Antonio Misiani.

"Abbiamo il dovere di cambiare il Pd"

"Abbiamo fatto 16 mila nuove iscrizioni in pochi giorni" ha aggiunto Misiani. "Credo - ha spiegato - che il nostro dovere sia valorizzare la meglio chi c'è nel Pd e spesso non ha potuto sviluppare il suo impegno nel migliore dei modi, ma anche fare in modo che queste persone che vogliono darci una mano possano farlo. Chiamatelo commissariamento o rigenerazione, chiamatelo come volete, ma noi abbiamo il dovere di cambiare in questa direzione il Pd".