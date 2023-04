Pd Campania, l'ironia di De Luca: "Misiani? Lo incontrerò, è un bell'uomo". Poi critica i "portaseccia"

Continua il dibattito interno al Pd dopo il commissariamento del partito in Campania. "Assolutamente sì. Misiani è un bell'uomo". E' stata questa la risposta del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, risponde da Ercolano, in provincia di Napoli, a chi gli chiede se sia disponibile ad incontrare Antonio Misiani, commissario campano dei democratici che ha dichiarato di voler incontrare il presidente della Regione, il sindaco di Napoli, i dirigenti e i militanti del Pd.

Il messaggio ai vertici

"Stiamo facendo il nostro dovere. Se Dio vorrà, e soprattutto se la salute mi accompagna, andremo avanti. A lungo. Ve lo dico subito, non abbiate dubbi, staremo qui ancora per molti, molti anni. Verremo qui a inaugurare questa bellissima stazione nel 2025, 2026, 2027, 2030... Facciamoci Pasqua, intanto". Senza contestualizzare il discorso, il governatore, da Ercolano, ha indirettamente fatto riferimento alla sua intenzione di voler continuare, per il terzo mandato, a guidare la Regione Campania. "Verremo qui, da vivi. Per la verità, già abbiamo una quantità di portaseccia (portasfortuna, ndr) con cui devo fare i conti da Roma in giù".

L'incognita del figlio Piero

Intanto, è attesa nelle prossime ore la decisione dei nuovi vertici nazionali del Pd, guidati da Elly Schlein, sui nuovi vice capigruppo di Camera e Senato. Incerta la riconferma a Montecitorio di Piero De Luca, primogenito del governatore della Campania.