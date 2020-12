Scuole in Campania, Azzolina: "Dovrebbero essere aperte, ma De Luca non risponde"

"La scuola in Campania dovrebbe essere aperta, secondo le direttive del governo. I bambini campania hanno fatto solo 15 giorni di scuola ad ottobre". Lo ha dichiarato, oggi, la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ospite a l'Aria di domenica su La7.

La frecciatina al governatore

Sul suo rapporto, alquanto freddo, con il governatore della Campania Vincenzo De Luca ha spiegato: "Io parlo con tutti gli amministratori locali, con il presidente De Luca non ci sono riuscita a parlare, c'ho provato ma non ci sono riuscita. Penso che in questo momento ci sia la necessità della massima collaborazione istituzionale". Poi ricorda: "La Campania è stata la Regione ad aprire la scuola più tardi e la prima a richiudere: è ovvio che la didattica a distanza non può sostituire la didattica in presenza", essa "può essere una valida alternativa per un periodo limitato di tempo, ma non per un periodo cosi' lungo" ha concluso il ministro dell'Istruzione.