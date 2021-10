Sciopero di Trasporti, Scuola e Uffici Pubblici: disagi per i pendolari nel salernitano, le fasce protette

E' stato indetto per oggi lo sciopero dei settori pubblici e privati di 24 ore in tutta Italia, in particolare per la scuola, gli uffici e i trasporti.

I treni

Per il trasporto ferroviario, lo sciopero previsto dalle 21 di domenica alle 21 di oggi, lunedì, Trenitalia ha reso noto sul suo sito l’elenco dei treni nazionali garantiti. Circoleranno regolarmente le Frecce e gli Intercity. Anche Italo ha pubblicato le fasce protette.

I bus

Busitalia aderisce allo sciopero, ma i pullman dalle ore 6.30 alle ore 9 e dalle ore 13 alle ore 16.30 restano garantiti. Insomma, una giornata di disagi anche per i pendolari salernitani.

I motivi

Lo sciopero è stato organizzato dai sindacati di base "contro le politiche del governo Draghi e dell'Unione Europea", contro i licenziamenti e l'introduzione del Green pass e a favore della lotta alle discriminazioni e alla precarietà.