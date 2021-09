Stangata sul pane: gli esperti parlano di una combinazione tra aumento della domanda e forte incremento delle materie prime (costo del grano) che rischia di incidere dapprima sui circa 4mila pianificatori campani e poi sui consumatori finali, che potrebbero pagare un euro in più per ogni kg di pane acquistato.

Stangata in arrivo sul pane: 1 euro in più per ogni kg anche in Campania