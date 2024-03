Superbonus, Federcepi scrive al governo: "Operazione verità"

Federcepicostruzioni ha inviato una lettera ai rappresentanti del governo italiano, accompagnata da una dettagliata analisi prodotta dal suo Centro Studi, per sollecitare un'attenzione più accurata sulle conseguenze e i benefici portati dal Superbonus 110%. Questo incentivo, focalizzato sulla riqualificazione energetica e sulla sicurezza degli edifici, si è rivelato un pilastro per l'economia nazionale, secondo quanto evidenziato dallo studio.

La lettera

Il presidente di Federcepicostruzioni, Antonio Lombardi, ha sottolineato l'importanza di guardare oltre i 107 miliardi di euro di detrazioni fiscali, per concentrarsi sull'effettivo valore economico generato dall'iniziativa. "Nonostante l'evidenza ed eloquenza di questi dati – afferma Lombardi – ci si continua a soffermare sul dato delle detrazioni e sull'impatto sul bilancio dello Stato; si trascura però il valore economico creato e, quindi, il reale impatto sull'economia, senza considerare i maggiori introiti per lo Stato, che hanno già in buona parte compensato i minori introiti derivanti dalle detrazioni". La lettera inviata da Federcepicostruzioni non si limita a richiedere un'analisi più obiettiva dell'impatto del Superbonus, ma sollecita anche l'adozione di nuove misure per sostenere la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza degli edifici. Lombardi enfatizza ulteriormente l'ampio impatto dell'iniziativa: "Si continua ad omettere nelle valutazioni il reale impatto che il Superbonus ha avuto sull'occupazione, sui redditi e sui consumi, sull'ambiente, sulla sicurezza, sui consumi energetici, sulla riqualificazione di un patrimonio immobiliare vetusto, energivoro e insicuro, sul rilancio complessivo del settore e di tutto l’indotto collegato". Con l'appello per un confronto, Federcepicostruzioni mira a garantire che future politiche includano il supporto alla riqualificazione di edifici che comprenda anche edilizia residenziale pubblica, uffici governativi, scuole, prigioni e ospedali, riconoscendo il Superbonus non solo come una misura di incentivazione fiscale ma come un vero e proprio investimento nel futuro del paese, capace di generare crescita economica, occupazione e sostenibilità ambientale.