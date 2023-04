Terzo mandato per De Luca in Campania, Bonaccini: "Il Pd dovrà discutere quali riforme mettere in campo"

"Io avevo cambiato la legge" regionale "prima di essere eletto presidente, riportando i mandati da tre a due. Ma ci sono paesi in cui i limiti non ci sono e la democrazia funziona lo stesso. Se De Luca ha stravinto, ha stravinto perchè i cittadini della Campania hanno pensato che sia un bravo amministratore. Ma servirebbe una regolamentazione generale". Lo ha detto il presidente del Pd, Stefano Bonaccini, a proposito del terzo mandato in Campania. "Il Pd dovrà discutere quali riforme mettere in campo. Ma ripeto, non per De Luca in quanto tale", ha concluso.