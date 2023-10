De Luca a "Che tempo che fa": "Questa è una società di camorra in doppio petto e corporazioni"

"Ogni anno si fa una selezione per l'ingresso alla facoltà di Medicina in Italia con un sistema camorristico, attorno a cui girano centinaia di milioni spesi dalle famiglie per la formazione dei figli". Non le ha mandate a dire il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che alla trasmissione "Che tempo che fa" di Fabio Fazio è tornato sulla questione del numero chiuso a medicina. "Abbiamo giovani - ha detto - che vanno in depressione. Io parlo di sistema camorristico sull'esame ma tutti zitti, nessuno risponde, perché questa è una società di camorra in doppio petto e di corporazioni".

Il giudizio sul governo

De Luca ha presentato il suo libro "Nonostante il Pd" edito da Piemme. Un'occasione per affrontare gli argomenti più caldi del momento e dare un giudizio sul governo Meloni nel giorno del primo anniversario dell'insdiamento. "Oggi - ha affermato il governatore - è l'anniversario del governo Meloni, non vorrei essere eretico. Ma ho visto il titolo 'Italia vincente', ho pensato e mi sembra che finora abbiamo vinto come al tiro a segno al luna park, solo una bambolina e una bottiglia di spumante. Questo governo - ha detto De Luca - ha lavorato sui migranti: abbiamo ricevuto tanta solidarietà ma quelli che arrivano in Italia rimangono. Mi aspettavo anche dal governo di destra una sburocratizzazione ma invece sprofondiamo nella burocrazia insostenibile. Ho sentito anche Meloni dire che sono orgogliosi degli interventi per le famiglie. Ma io vedo solo famiglie che pagano mutui che ora fanno paura, la benzina oltre due euro al litro e un'inflazione che va oltre, rendendo difficile la vita familiare. Questi diritti non li ho visti". Sul Pd invece: "Il titolo del libro è anche ironico ma pure una 'gratitudine' ai tanti dirigenti del Pd che ho conosciuto in questi dieci anni, anime morte, distanti da me, avversari. Nel Pd ho sempre trovato gente che mi ha ostacolato. Più si avvicinano a me più mi fanno perdere voti, Ma non parlando dei dirigenti ci ricordiamo che questo partito ha una comunità importante che lotta sul proprio territorio spesso sola".