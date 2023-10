De Luca: "Schlein ha perso un'altra occasione per tacere"

"La segretaria del Pd Elly Schlein ha fatto un'altra figuraccia". A dirlo è il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, che replica alle parole pronunciate dalla segretaria del Pd Elly Schlein in merito alla storia politica del governatore ed al suo percorso nell'ambito del centrosinistra. "So che Vincenzo De Luca - ha affermato Schlein - ha scritto un libro, ricordo che è stato eletto per la prima volta nel 1993, quando io avevo 8 anni. Il titolo giusto del libro dovrebbe essere 'grazie Pd".

La replica di De Luca

"Nel 1993 e nel 1997 mi sono candidato senza lista di partito" spiega Vincenzo De Luca, che aggiunge: "Mi candidai con due liste di programma, quindi ha perso un'altra buona occasione per tacere".