De Luca prenota il terzo mandato: "Conto di rimanere a lungo alla guida della Regione"

Nell'estate del 2021 abbiamo approvato un piano socioeconomico di un miliardo e cento milioni di euro di aiuti. Di questo piano, faceva parte una idea che ci sembrava doverosa di solidarietà: il raddoppio delle pensioni al minimo per due mesi, maggio e giugno. E' stata una avventura anche quella perché per motivi di privacy non volevano fornirci gli elenchi dei pensionati. Nonostante tutto abbiamo dato una mano alla povera gente. Noi continueremo a lavorare così, ad essere vicini alla povera gente, ai pensionati, a chi fa fatica ad arrivare alla fine del mese. Lo faremo senza vendere chiacchiere. Noi non faremo neanche un euro di debito fino a quando ci sto io alla Regione Campania e conto di starci a lungo, ovviamente". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca nel corso dell'incontro organizzato da Spi Cgil sul tema dell'autnomia differenziata tenutosi a Salerno.

Autonomia differenziata

"E' importante che ci sia questa mobilitazione delle organizzazioni sindacali perche' siamo in un momento molto delicato per la vita del nostro Paese" ha sottolineato De Luca in merito al tema principale dell'incontro. "L'ipotesi di autonomia differenziata - secondo De Luca - rappresenterebbe un danno pesante per le nostre famiglie e un danno drammatico per il Sud, per l'unita' nazionale". Il presidente della Regione aggiunge, poi, che "hanno approvato un disegno di legge, prima delle elezioni regionali in Lombardia, estremamente pericoloso perché prevede alcune cose che sarebbero la morte per il Sud".