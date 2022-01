Controlli sul Viadotto Olivieri: chiude il tratta Salerno-Vietri sull'A3

Dsagi in vista per gli automobilisti. Autostrade Meridionali fa sapere che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire attività di ispezione del viadotto Olivieri, situato al km 49+900, in orario notturno, dalle 22 di mercoledì 19 alle 6 di giovedì 20 gennaio, sarà chiuso il tratto compreso tra Salerno e Vietri sul mare, verso Napoli.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria a Salerno, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare alla stazione di Cava De' Tirreni.