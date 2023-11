Paestum, abusi edilizi in area archeologica: denunciato

Denunciato il legale rappresentate di villa Salati, situata nell’area archeologica di Paestum. I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo, come riportato da Stile Tv, avrebbero sequestrato due dei sei immobile che compongono la fattoria del Settecento. Il legale rappresentante è stato denunciato per abusi edilizi per aver effettuato alcuni lavori di ristrutturazione in assenza di regolare permesso.