Abusivismo edilizio a Capaccio Paestum: denunciato il titolare di un albergo

Polizia Municipale in azione, presso una struttura ricettiva in zona Laura, a Capaccio Paestum. Fermati sul nascere, infatti, dei lavori, non autorizzati, utili a posizionare dei gazebi alimentati con pannelli fotovoltaici, come riporta Ondanews.

La denuncia

Il proprietario non è risultato in possesso delle autorizzazioni previste e, pertanto, è stato denunciato per violazioni al Testo Unico sull’Edilizia.