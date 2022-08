L'esecuzione del provvedimento è avvenuta presso la casa circondariale di Salerno, dove G.B. è detenuto già per l'omicidio della 91enne di via San Leonardo, nel corso della cruenta rapina del 9 luglio che era stata messa a segno dall'assassino .

Qualche giorno prima di uccidere a bastonate la 91enne Maria Grazia Martino nella sua abitazione di San Leonardo, l'ex badante aveva già preso di mira un'altra anziana della Valle dell'Irno. In azione, infatti, i carabinieri di Mercato San Severino che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Nocera Inferiore su richiesta della Procura, nei confronti di G.B., accusato di lesioni personali e rapina aggravata. Dalle indagini, è emerso che l'uomo è il responsabile dell'aggressione del 2 luglio, a Baronissi: in quel frangente, una 85enne fu colpita con calci e pugni nella sua abitazione e lasciata a terra priva di sensi. L'uomo, dopo aver malmenato l'anziana, si impossessò di 26mila euro e di vari preziosi.

Picchiò selvaggiamente un'anziana per derubarla: altri guai per l'ex badante della 91enne uccisa in via San Leonardo