Tensione sul lungomare di Salerno: minacce ad una coppia, si indaga

Tensione, nel tardo pomeriggio di oggi, a Salerno. Sarebbe infatti stata aggredita e minacciata una coppia, sul lungomare, già teatro di frequenti risse tra stranieri nel tratto sito a pochi passi da piazza della Concordia.

Le indagini

Le vittime hanno allertato le forze dell'ordine: sul posto, oltre alla Polizia Municipale, la Polizia di Stato per i rilievi del caso. Accertamenti in corso, dunque, per far chiarezza sul fatto e rintracciare il responsabile.