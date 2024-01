Fa irruzione nel locale della ex, legge una chat e la aggredisce: caos in piazza Flavio Gioia

Tensione in piazza Flavio Gioia: come riporta Il Mattino, una 23enne salernitana che lavora come cassiera in uno dei locali della zona, sarebbe stata avvicinata dal suo ex fidanzato, uno straniero, intenzionato a “controllare” il cellulare della donna. Al rifiuto della ragazza, il giovane glielo avrebbe strappato con la forza e, dopo aver letto una chat, l'avrebbe aggredita afferrandola alla gola e colpendola con schiaffi e calci davanti ai cuochi e ad alcuni clienti del locale.

La giovane ha denunciato il fatto ed è stato attivato il codice rosso: per l'ex fidanzato è scattato il divieto di avvicinamento alla vittima. Indagini in corso per far chiarezza sull'accaduto, tutto da accertare.