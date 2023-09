Investito dalla sua auto mentre apre il garage: muore pensionato

Tragedia, oggi pomeriggio, ain località Moio di Agropoli, dove un settantenne è deceduto dopo essere stato investito dalla sua automobile. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo (un poliziotto in pensione) sarebbe sceso dalla vettura per aprire il garage lasciandola in discesa; poi sarebbe stato investito dal veicolo che si sarebbe messo in movimento autonomamente per motivi in corso di accertamento. Sul posto sono giunti i sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Su quanto accaduto sono in corso i rilievi e le indagini dei carabinieri.