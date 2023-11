Sorprendono un uomo sulle scale di casa: due fratelli aggrediti con un bastone

Momenti di tensione, ieri, nel centro di Agropoli, dove due fratelli hanno sorpreso un estraneo mentre saliva in modo silenzioso le scale della loro abitazione. Dopo essersi avvicinati all’uomo, chiedendogli spiegazioni sulla sua presenza, quest’ultimo li ha aggrediti con un bastone e poi si è dato alla fuga. L’episodio di violenza si è verificato in pieno giorno. I due fratelli, successivamente, si sono recati presso l’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per essere medicati. Per loro, fortunatamente, nessuna ferita grave. Subito dopo hanno sporto regolare denuncia ai carabinieri.