Agropoli torna Covid free: altri contagi in due comuni

Buone notizie arrivano dalla città di Agropoli, che è tornata il Covid free. Il Dipartimento di Prevenzione Asl ha comunicato la guarigione degli ultimi 8 cittadini che erano risultati contagiati nelle scorse settimane, quindi ad oggi non risultano casi di contagio. “Una bellissima notizia, che acquista ancora più valore perché è concomitante con l'inizio della stagione estiva” commenta il sindaco Adamo Coppola.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda i vaccini: sono state 19.078 le somministrazioni totali, aggiornate al 23 giugno; 12.345 i cittadini che hanno ricevuto almeno la prima dose, con una percentuale del 57%. “Disponibilità di dosi permettendo, confidiamo – aggiunge Coppola - quanto prima di arrivare a percentuali maggiori. Sarebbe un ulteriore bel messaggio per spingere i turisti a scegliere la nostra città quale meta per le proprie vacanze”. Con l'arrivo del caldo sono stati montati dei teli ombreggianti nel percorso di ingresso del Centro vaccinale di via Taverne e sono stati già ordinati ulteriori condizionatori che verranno installati all'interno per un maggiore comfort degli utenti.

Il virus nei comuni

Un nuovo contagio è stato rilevato a Capaccio Paestum, un altro a San Cipriano Picentino.