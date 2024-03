Ragazzo picchiato in strada ad Agropoli: si indaga

Paura, ieri, ad Agropoli, dove un giovane è stato aggredito da due coetanei in località Fuonti, sembra per futili motivi. Il ragazzo che era alla guida della sua auto quando i due gli avrebbero tagliato la strada, a causa delle ferite riportate, è stato trasportato all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania per essere medicato e refertato dal personale sanitario.

Su quanto accaduto sono in corso le indagini dei carabinieri che, in queste ore, sono sulle tracce dei due aggressori che si sono dati alla fuga.