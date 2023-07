Ombrellone selvaggio ad Agropoli, scatta il blitz: sgomberate le spiagge libere

Nella notte tra il 21 e il 22 luglio, la Polizia Municipale di Agropoli, insieme alla locale Capitaneria di Porto, con l'aiuto del personale dell'azienda speciale Agropoli Cilento Servizi, hanno proceduto allo sgombero coatto degli arenili marittimi non in concessione, ovvero le spiagge libere comprese nel tratto tra il lungomare San Marco e la baia di Trentova.

Il blitz

È stata rinvenuta una discreta quantità di attrezzatura per la balneazione (ombrelloni, sdraio, paletti reggi ombrelloni, ecc....) appositamente lasciata in per occupare il posto sulla spiaggia libera precludendo così, di fatto, la fruizione del demanio marittimo pubblico da parte di tutti. L'attrezzatura rinvenuta è stata sottoposta a sequestro amministrativo in violazione dell'ordinanza sindacale in materia. Decorsi i termini di legge, la stessa sarà alienata o distrutta.