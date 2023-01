Allarme furti a Pellezzano: "Ladri in casa in pieno giorno"

È allarme furti a Pellezzano. Due gli episodi segnalati nella sola giornata di ieri in località Capezzano. Il primo si è verificato nel pomeriggio, quando i ladri si sono introdotti all'interno di un'abitazione approfittando dell'assenza dei proprietari. Una volta dentro avrebbero trafugato numerosi oggetti preziosi e di valore prima di far perdere le proprie tracce.

Il tentato furto

Pochi minuti dopo, nei pressi della prima abitazione colpita, un altro furto è stato sventato grazie all'intervento provvidenziale di una residente che, accortasi della presenza di una persona a volto coperto, è riuscita ad allontanarlo evitando che entrasse nell'appartamento che aveva preso di mira. Per la proprietaria dell'appartamento, per fortuna, solo qualche danno alla finestra che il ladro stava provando a forzare.

L'allarme

Gli episodi sono stati segnalati ai carabinieri, giunti sul posto per i rilievi del caso e per avviare le indagini finalizzate ad individuare i responsabili. L'escalation di furti degli ultimi giorni preoccupa non poco i residenti della zona, vista anche la facilità dei ladri ad introdursi nelle abitazioni nelle ore diurne.