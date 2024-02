Operazione "Alto Impatto" a Salerno: in corso i controlli di Polizia, Carabinieri e Finanza nella zona orientale

Allarme furti a Salerno, in particolare tra Pastena e Mercatello. A seguito delle numerose segnalazioni provenienti dai cittadini, dunque, è stato disposto un intenso servizio di controlli interforze, in conformità alle direttive strategiche elaborate durante le riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presiedute dal Prefetto Francesco Esposito.

I controlli

Oggi, infatti, personale della Polizia di Stato, in stretta sinergia operativa con i Militari dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e del personale dei Reparti Operativi Elicotteri e Cinofili, stanno effettuando uno specifico monitoraggio del territorio, finalizzato al contrasto dei fenomeni di illegalità, dello spaccio di sostanze stupefacenti e dei reati predatori.