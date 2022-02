Altavilla, scarico abusivo di reflui: sequestrate due aziende

Sversamenti abusivi nei torrenti ad Altavilla Silentina. Intervengono i carabinieri dopo le segnalazioni dei residenti, allarmati per il colore e le esalazioni maleodoranti notato e percepiti in alcuni corsi d'acqua del territorio.

I controlli

Negli ultimi giorni, i militari hanno ispezionato sette aziende zootecniche della zona, di cui due a Serre ed in località Padula di Altavilla Silentina, con il sequestro preventivo e la denuncia due persone per disastro ambientale e scarichi illegali in un affluente del Calore; altre due, ancora a Serre e in località Falagato di Altavilla Silentina, sottoposte a prescrizioni in materia di smaltimento dei reflui e trattamento dei liquami. Le attività sono state coordinate dalla compagnia di Eboli nell'ambito di mirati e costanti controlli antinquinamento.