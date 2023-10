Area pedonale ad Angri, l'ok dal Ministero

Via libera per l'area pedonale ad Angri. Lo ha comunicato il sindaco Cosimo Ferraioli, dopo una lunga attesa, con la nota a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L'annuncio

"Ci siamo! Dopo molta attesa - scrive il sindaco - il Ministero ci ha dato il via libera per poter instituire l'area pedonale nel centro della nostra città. Considero questo risultato un vero successo per tutti, un obiettivo che avevo individuato all'inizio di questo secondo mandato con l’intenzione di procedere all’istituzione di un'area pedonale permanente al centro della città, garantendo ai cittadini e ai visitatori di poter passeggiare e vivere liberamente il nostro centro storico. A seguito dell'installazione delle telecamere e dei varchi, con le dovute tempistiche del caso, seguirà un periodo di prova per aiutare la città a prendere familiarità con l'utilizzo di tale area pedonale, per poi arrivare gradualmente alla piena pedonalizzazione del centro cittadino. Durante il periodo di prova saremo disponibili a raccogliere i feedback dai residenti, dai commercianti e dai visitatori, per apportare eventuali miglioramenti e garantire un'esperienza pedonale ottimale, soprattutto attraverso il Vicesindaco e Assessore alla Viabilità Antonio Mainardi che ha seguito tutto l’iter procedurale da quando l’abbiamo proposto. Vogliamo che il centro storico di Angri diventi un luogo più accogliente, sicuro e vivace, dove le attività culturali e commerciali possano prosperare. Vi chiedo - conclude Ferraioli rivolgendosi ai cittadini - già da ora la massima collaborazione affinché questo importante cambiamento per la città avvenga in piena serenità. Come amministrazione, infatti, ci auguriamo che questa iniziativa porti benefici duraturi alla nostra città. E questo può avvenire solo con la collaborazione di tutti"