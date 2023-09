"Movimenti sospetti" ad Angri: i residenti temono nuovi furti

Non cessa l'allarme furti ad Angri, esattamente nell'area pedemontana di via Casalanario. I residenti della zona avrebbero, infatti, notato movimenti sospetti nei pressi di alcune abitazioni. Così, diversi cittadini hanno pensato di tenersi aggiornati attraverso gruppi whatsapp dedicati, al fine di poter condividere eventuali nuovi avvistamenti ed allertare le forze dell'ordine. Unanime, intanto, la richiesta di incrementare i controlli nell'area, specie in orari serali e notturni.