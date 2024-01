Scontri a fine partita, aggredito comandante dei carabinieri

Aggrediscono comandante dei carabinieri della stazione di Angri, i militari del reparto territoriale di Nocera Inferiore indagano sull'azione violenta di alcuni ultras dell'Angri, che domenica scorsa hanno aggredito il militare che comanda la stazione locale. Aveva tentato di mediare, fermando un potenziale assalto dei tifosi di casa contro quelli ospiti, del Matera

La solidarietà del sindaco

Sull'episodio è intervenuto con durezza il sindaco Cosimo Ferraioli, che ha invitato gli ultras a costituirsi. "Ho incontrato il Tenente Colonnello di Nocera Inferiore Gianfranco Albanese per un confronto sui fatti accaduti ieri pomeriggio dopo la partita Angri-Matera disputata allo Stadio Novi. Ebbene, sia chiara a tutti la situazione: ciò che è accaduto è molto più grave di quanto si pensi, in quanto il gruppetto che ha aggredito il Comandante è formato da tre tifosi Angresi, motivo per il quale ci saranno purtroppo conseguenze anche per tutta la tifoseria angrese. Per questo motivo invito gli aggressori a farsi avanti autonomamente innanzitutto per chiedere scusa e recuperare un'immagine negativa che non solo è stata estesa a tutta la città, ma soprattutto a tutti i cittadini tifosi. Li invito a farsi avanti anche perchè la pena per questo reato è l'arresto, ripeto l’arresto, anche differito, e la detenzione a conclusione delle indagini in corso. Il Comandante dei Carabinieri rappresenta lo Stato ed è qui a tutela della comunità, motivo per il quale il gesto resta gravissimo e inqualificabile. Siate uomini quando occorre esserlo, ammettete lo sbaglio e prendetevi le vostre responsabilità! Angri si dissocia da questi delinquenti, e sono certo che a dissociarsi saranno anche tutti i veri tifosi angresi, quelli che amano il calcio e la città seguendo ancora certi valori". Altri disordini si erano registrati anche dopo la partita Angri-Matera, come denunciato dalla società ospite, attraverso una nota ufficiale, nella quale si era parlato di aggressione contro il pullman della squadra e di auto con a bordo tifosi.

La nota dell'US Angri

L’US Angri 1927, nella persona del Presidente Raffaele Niutta, intende prendere le distanze da ogni tipo di atto di violenza in merito agli episodi che si sono verificati dopo la gara Angri-Matera. Inoltre la società smentisce categoricamente le accuse ricevute relativamente ad una pseudo aggressione da parte dei tifosi grigiorossi ai danni di tesserati dell’FC Matera. In conclusione, il club, in tutte le sue componenti, esprime solidarietà al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Angri Andrea Cinque.