Angri e raccolta rifiuti, ottenuto finanziamento di 900mila euro

Finanziamento di 940.439,81 euro per il Comune di Angri in materia di gestione di rifiuti. Lo ha annunciato il sindaco Cosimo Ferraioli. I fondi fanno parte del PNRR, utili al miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata nel comune

L'annuncio

Il progetto - spiega il sindaco - denominato “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani”, ci permetterà di sviluppare nuovi e migliorati modelli di raccolta basati sulla forza della digitalizzazione che, attraverso il tracciamento dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, incide notevolmente sull’incremento percentuale della raccolta differenziata e del corretto conferimento. Nello specifico, il finanziamento coprirà le spese per:

• Nuove attrezzature per il tracciamento dei rifiuti per tutte le utenze domestiche. Saranno distribuiti 14.886 mastelli da 30 L, contenitori dotati di sistema identificativo delle utenze, per il conferimento della frazione indifferenziata;

• 447 bidoni carrellati da 240 L dotati di un sistema di serratura elettronica e di identificazione dell’utenza, distribuiti ai condomini e alle attività commerciali;

• App interattiva dedicata per ogni singola utenza;

• Informatizzazione del centro di raccolta comunale, consentendo la tracciabilità dei rifiuti nonché la produzione e la gestione della documentazione prevista dalla legge;

• 2 compattatori con pannello fotovoltaico per il centro di raccolta;

• Nuova area per il conferimento diretto delle utenze, nonché al deposito dei R.U.P. (rifiuti urbani pericolosi) e dei piccoli R.A.E.E. (rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche);

• 15 macchine da interno per la triturazione del vetro installate sul territorio comunale.

Un’opportunità senza precedenti a cui abbiamo subito lavorato e che adesso è andata ufficialmente in porto, attestando la nostra città tra i pochi comuni della provincia di Salerno ad aver ottenuto questo importante finanziamento!"