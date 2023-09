Aspetta la fidanzata in auto, ma lo scambiano per un ladro: giovane rischia il linciaggio

Un ragazzo di Angri ha rischiato di essere linciato da alcuni residenti in via Ponte Aiello perché scambiato per un ladro. Il giovane, mercoledì sera, era alla guida di un’automobile scura con targa straniera - simile a quella utilizzata da una banda di ladri avvistata nei giorni scorsi – e stava aspettando la fidanzata.

Il caos

Ad un certo punto, però, c’è stato un passaparola fra alcune persone che lo hanno prima circondato, poi trascinato fuori dalla vettura ed aggredito anche fisicamente con qualche schiaffo. Tutti, infatti, lo avevano identificato come uno dei ladri ricercati dalle forze dell'ordine. Solo il tempestivo intervento dei carabinieri ha placato gli animi dei presenti e chiarito la situazione.