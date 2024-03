La Procura di Napoli ha avviato un'indagine per omicidio colposo a seguito della morte di Nunzio Raiola, imprenditore e artigiano di 69 anni di Angri, deceduto il 11 marzo dopo una caduta nelle scale di un’area di servizio autostradale. L'incidente è accaduto il 21 febbraio presso la stazione di servizio San Pietro-Sarni, situata sull’Autostrada A1.

L'incidente

Raiola, cadendo lungo una rampa di scale senza corrimano, ha subito gravi ferite alla testa. Soccorso e trasportato all'ospedale Cardarelli di Napoli, le sue condizioni sono peggiorate fino al decesso, dopo venti giorni di agonia. La famiglia del defunto si è affidata a una società specializzata per far luce sui fatti e stabilire eventuali responsabilità. Il legale rappresentante della società che gestisce la stazione di servizio è stato iscritto nel registro degli indagati. L’autopsia, eseguita per stabilire le cause esatte della morte e il nesso causale con la caduta, è parte integrante delle indagini in corso.