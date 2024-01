Petardo nel cassonetto raccogli vetro, follia ad Angri

Petardo fatto esplodere dentro un cassonetto per la raccolta del vetro. Accade ad Angri, nella notte tra l'ultimo e il primo dell'anno. A lanciarlo sarebbe stata una persona da un'auto in transito, come raccontano sui social. L'esplosione si è verificata intorno alle 00.40, in via Nazionale

Il caso

Tanta paura per i residenti mentre si è corso un serio rischio di danno a cose o persone. Non è andata meglio a San Valentino Torio, dove un petardo ha messo ko la cabina comandi dei semafori a Casatori, frazione del paese dell'Agro. A San Marzano sul Sarno, invece, una bomba carta è stata fatta esplodere a ridosso di un bar.