Adeguamento e sicurezza per cinque scuole ad Angri, ecco il finanziamento

Fondi per la sicurezza nelle scuole di Angri. Lo annuncia il sindaco Cosimo Ferraioli. Il Comune sarà destinatario di un finanziamento di 210.000 euro per garantire la sicurezza delle scuole.

L'annuncio

La cifra servirà per adeguare cinque istituti alle norme NTC sugli edifici scolastici, nell'ambito del programma "Scuola Viva in cantiere". "È importante sottolineare - dice Ferraioli - che tale finanziamento rientra in un quadro più ampio di interventi volti a migliorare la resilienza delle nostre strutture scolastiche di fronte agli eventi sismici. Per questo, ci impegneremo pienamente nell'attuazione dei progetti che mirano a garantire la sicurezza delle nostre scuole, così come fatto per ottenere il contributo. Nello specifico, le scuole coinvolte in questo finanziamento e beneficiarie degli interventi sulle strutture saranno le seguenti:

• I.C.S. “Don Enrico Smaldone" con i plessi di via Leonardo Da Vinci (35.500,00 euro) e via Stabia (51.310,00 euro)

• I.C.S. “Don Enrico Smaldone” plesso di viale Europa (21.459,00 euro)

• III Circolo Didattico plesso di via Lazio (32.686,00 euro)

• III Circolo Didattico via Nazionale “Taverna" (33.909,00 euro)