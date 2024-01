Progetto formativo individuale, si insediano i 25 nuovi tirocinanti ad Angri

Sono 25 nuovi tirocinanti al Comune di Angri. Ieri mattina, venticinque cittadini hanno sottoscritto il “Progetto formativo individuale” del Comune di Angri con la società consortile “Comunità Sensibile” e l’ente formatore “Mestieri Campania”.

L'incontro

Durante l’incontro che si è tenuto presso l'ufficio del sindaco Cosimo Ferraioli, insieme agli Assessori Bonaventura Manzo e Maria D’Aniello, alla Dottoressa Rosaria dell’Aversana e ai formatori del progetto, i partecipanti hanno firmato il patto formativo che li coinvolgerà in diverse aree dell’amministrazione comunale. Il programma di formazione spazierà dalla gestione amministrativa alle dinamiche organizzative della pubblica amministrazione. "Sarà un’opportunità preziosa per i tirocinanti, offrendo loro una panoramica completa delle responsabilità e delle sfide connesse all’ambito comunale. Sono certo che la sinergia stipulata ufficialmente stamattina tra il Comune di Angri, “Comunità Sensibile” e “Mestieri Campania” promette un percorso formativo significativo per tutti i partecipanti" ha detto il primo cittadino.