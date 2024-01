Emergenza topi e danni alle auto in sosta, la denuncia

C'è un problema di topi ad Angri, in particolare in via D'Anna e via Dei Goti, in ragione delle tante segnalazioni fatte dai residenti per un problema di evidente natura igienico-sanitaria. In alcuni casi, i piccoli roditori hanno arrecato danno anche alle auto in sosta

Il problema

I topi hanno infatti mangiucchiato parte dei motori e pneumatici. Una circostanza favorita anche dalla presenza di rifiuti in strada, che fa proliferare ratti ma anche insetti.