Coniugi trovati morti ad Agropoli: la Procura ordina nuovi esami

La Procura di Vallo della Lucania ha ordinato nuovi esami sulle prove raccolte nell'appartamento di Agropoli, dove i coniugi Annalisa Rizzo e Vincenzo Carnicelli furono trovati morti il 22 gennaio. L'ipotesi di omicidio-suicidio è al centro delle indagini, ma c'è anche la possibilità che Carnicelli sia stato ucciso dalla moglie nel tentativo di quest'ultima di difendersi.

I nuovi accertamenti

Gli accertamenti, a cura dei carabinieri del Ris di Roma, sono stati ordinati per ottenere un quadro più chiaro e dettagliato della dinamica degli eventi che hanno portato alla morte dei coniugi, con l'obiettivo di ricostruire esattamente cosa sia accaduto all'interno della loro abitazione. Tracce ematiche, come riporta il Mattino, sono state trovate in cucina, nel salotto, e nella cameretta dell'appartamento, luoghi chiave per la ricostruzione degli eventi che hanno portato alla morte dei coniugi.