Errato conferimento dei rifiuti ed altre irregolarità: pioggia di sanzioni a Cava e dintorni

In azione, il nucleo guardie ambientali e zoofile Anpana di Cava, stamattina, in un servizio predisposto a largo raggio in collaborazione con la sezione di Pontecagnano, per il controllo del benessere animale e dell'igiene urbana nelle zone della città metelliana e dintorni.

Le sanzioni

Dopo due ore, sono state elevate 11 sanzioni per errato conferimento di rifiuti, non differenziato, per giunta fuori orario. Inoltre controlli su cani di proprietà, l'uso del guinzaglio e sulla museruola al seguito e indossata nei luoghi previsti dalla legge. Elevati, dunque, due verbali.